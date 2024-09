Mbappé porta il PSG in tribunale: fallita la mediazione della LFP, si va per vie legali

AFP via Getty Images

La lunga storia di amore e odio trasembrava definitivamente conclusa lo scorso 3 giugno, quando il Real Madrid ha annunciato ufficialmente l'acquisto dell'attaccante francese. E invece la telenovela che lega Mbappé al suo ex club non accenna a placarsi e si arricchisce di un nuovo episodio, che porta le tensioni tra le parti a un livello ancora più alto.Le frizioni tra club e giocatore risalgono all'estate scorsa, quando in ragione della sua mancata volontà di rinnovare il contratto con i parigini era stato prima messo fuori rosa, salvo poi essere reintegrato. Dissapori che si erano poi riaccesi quando a ridosso del fine del suo contratto la società aveva. Nonostante la mediazione portata avanti nell'ultimo periodo dalla, con l'obiettivo di risolvere la diatriba. Possibilità esclusa dal giocatore che - riporta Sky - sembra non volerne sapere di scendere a compromessi.

Nemmeno l'ultimo incontro di oggi - 11 settembre - con la commissione giuridica della LFP alla presenza delle due parti è riuscito a riportare la pace. E così va avanti la battaglia legale tra Mbappé e il Paris Saint-Germain, con il giocatore che adesso va, che stabilirà il da farsi con irichiesti del francese al suo ex club.