Mbappé: 'Ronaldo il mio idolo, ma al Real scriverò la mia storia. Leao pericolo'. Poi l'appello anti Le Pen

AFP via Getty Images

Kylian, fuoriclasse della, ha parlato alla vigilia dei quarto di finale di Euro 2024 contro il Portogallo: "Non sono il nuovo Cristiano. Voglio seguire la mia strada. Ho realizzato il sogno di giocare nel Real Madrid, ma spero di scrivere la mia storia e non quella di Ronaldo, un idolo che rispetterò per tutta la vita. Tra l'altro siamo sempre in contatto e mi dà i giusti consigli".- "È urgente, bisogna andare a votare. Non possiamo lasciare il nostro Paese nelle mani di queste persone, davvero. I risultati li abbiamo visti, è catastrofico. Spero che tutti si mobilitino per votare dalla parte giusta".

- "C'è pressione e lo sappiamo. È una delle partite più importanti della mia carriera, voglio vincere. Non importa chi giocherà domani, se Rabiot o Camavinga, sono forti entrambi. Non c’è solo Ronaldo. Leao è un pericolo. Bruno Fernandes, Bernardo Silva o i miei ex compagni del PSG sono tutti molto forti. Non dovremmo fissarci su un solo giocatore. Quando lo fai, di solito poi trascuri gli altri. E non è buono".- "Se non ci fosse non potrei giocare, quindi è un'opportunità e devo dire grazie. Non sono mai stato un giocatore che trova scuse".