Mbappè torna sull'addio: "Il PSG mi aveva detto che non avrei mai giocato. Luis Enrique mi ha salvato"

Getty Images

Il centravanti francese, ex Monaco, firmerà un contratto fino a giugno 2029. Nelle prossime cinque stagioni, Mbappé guadagnerà un totale di circa 200 milioni di euro, così suddivisi: subito 100 milioni alla firma, più altri 15 milioni netti all'anno a salire fino a 20 milioni più bonus. L’annuncio è arrivato nel corso della giornata di ieri, con il comunicato ufficiale dei Blancos e del presidente Florentino Perez., una frase che lascia intendere quale poteva essere il futuro di Mbappé all’inizio della scorsa stagione.

Intervenuto in conferenza stampa per la prima volta dopo l’annuncio ufficiale del suo passaggio al Real Madrid, la stella della Nazionale francese, Kylian Mbappé, ha così parlato, svelando alcuni retroscena del suo ultimo anno sotto l’ombra della Tour Eiffel: “A inizio stagione,Altrimenti non sarei mai sceso in campo”. Una dichiarazione chiara che lasciava presagire un ultimo anno fuori rosa per Mbappé. Ma questo è il passato, il francese ora può pensare agli Europei e al suo futuro da giocatore del Real Madrid, dove l’obiettivo primario sarà la Champions League numero 16.