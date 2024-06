PSG, il dopo Mbappé: giù Osimhen, Kvaratskhelia difficile. Sale Cherki

Getty Images

è il passato, ilpensa al futuro. La telenovela è finita e l'asso francese ha firmato per il Real Madrid, ora sotto la Tour Eiffel si lavora per costruire una rosa che possa ripartire senza il suo fuoriclasse.L'edizione odierna de L'Equipe ha fornito un borsino sugli obiettivi in entrata del PSG, situazioni che coinvolgono anche il mercato italiano e in particolare quello del- Il preferito da Luis Enrique e Luis Campos per occupare la fascia sinistra orfana di Mbappé è. Il georgiano, si legge, avrebbe già dato il proprio benestare, ma la difficoltà sta nel convincere Aurelio De Laurentiis a privarsi di uno dei giocatori più rappresentativi della rosa.

- Per questo il PSG valuta anche alternative e tra le piste valutate c'è un vecchio obiettivo,. Il classe 2003 era già stato cercato dai parigini a gennaio 2023, ilaveva rifiutato un'offerta da 20 milioni di euro, ora può tornare di moda perché le probabilità di lasciare l'OL in estate sono elevate, visto il contratto in scadenza nel 2025.- Si raffredda invece la pista che porta a. L'attaccante nigeriano era una priorità per il PSG a febbraio, ma ora avrebbe privilegiato i contatti in Inghilterra.

- Attacco ma non solo, perché nel piano di rilancio il PSG considera essenziale anche rinforzare la difesa nonostante gli arrivi dila scorsa estate e quello dia gennaio. La scelta, riporta il quotidiano francese, è ricaduta sudel, ma per il 18enne la concorrenza è folta e agguerrita:sul giovane centrale.