Mediaset non trasmetterà più la Champions, la conferma di Berlusconi: "Costa tantissimi soldi, modello fragile"

AFP via Getty Images

Laè stata l'ultima, almeno per ora, che ha visto Mediaset fra i broadcaster dell'evento. In questo triennio la società dei Berlusconi ha trasmesso una partita in chiaro per ogni turno (il martedì sera e sempre di un'italiana se ancora in corsa) maLa notizia era già nell'aria da tempo e i saluti del conduttore Alberto Brandi al termine della finale dell’edizione 2023/24 tra Real Madrid e Borussia Dortmund erano stati il primo campanello d'allarme., figlio di Silvio e amministratore delegato di Mediaset.

"La scelta pesa, nell’arco della stagione intera, a seconda delle partite trasmesse, tra il mezzo punto e il punto intero in meno di share, maPagare tanto non è segno di ricchezza ma di difficoltà delle pay-tv. Oggi riescono a vendere, per fare abbonati, solo i grandi eventi.".ne siamo ben felici. Futuro? Staremo molto attenti a cogliere le occasioni che si presenteranno. Siamo pronti ad acquisire pezzi di competizioni. Ma oggi la Champions è tutta Sky".