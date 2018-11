"Tienila tu"

"No, pensaci tu"

"No no, ho detto che devi pensarci tu".



Suso e Alessio Romagnoli, Alessio Romagnoli e Suso. Infiniti secondi per i tifosi rossoneri, in cui nessuno sembrava volersi prendere la propria responsabilità. Poi, a pensarci bene, a mente fredda, ognuno ha fatto quello che gli riesce meglio, specialmente in questo periodo: uno ha fatto l'assist, Suso; l'altro ha segnato in pieno recupero, Romagnoli. Il capitano rossonero è stato decisivo a Udine come contro il Genoa, lo spagnolo, invece, ha confezionato l'ottavo assist in stagione. In Europa nessuno ha fatto meglio del numero 8 del Milan.

- Né, né, né, fuoriclasse assoluti di. Davanti a tutti (dati transfermarkt) c'è, noto a tutti come, uno che in carriera ha vinto un Europeo Under 19 con la Spagna nel 2013 e unacontro lanel 2016. Dove fece un assist, tanto per cambiare. Partendo da qui, la Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 migliori assistman della stagione. Del resto, lo dice anche Eric. Non gioisci solo per te stesso, ma fai gioire qualcun altro: un passaggio che dà felicità. A volte filtrante, a volte in appoggio, a volte no look: alla fine è sempre felicità.@AngeTaglieri88