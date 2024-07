IL RINNOVO

In tutta questa situazione, va ribadito che il contratto dell’ex terzino dell’Atletico Madrid scadrà il 30 giugno 2026 e i dialoghi per il prolungamento di contratto di Theo sono ancora bloccati. Tra le parti, infatti, c’è distanza e la richiesta del francese è molto più alta di quanto percepisce oggi (4,5 milioni di euro). La volontà del giocatore è comunque quella di restare nel club rossonero, anche se bisognerà lavorare ancora tanto per arrivare all’accordo. Per il momento, però, il Real Madrid non è più un problema concreto e imminente.