Milan, Theo Hernandez al centro del progetto: a che punto è la trattativa per il rinnovo

Lucido, freddo, distaccato, tipo. Lo è stato, più di Giovanni diin "Chiedimi se sono felice" quando si è trovato a dover battere il rigore decisivo inPalla da un lato, portiere dall'altro: squadra diin semifinale e il terzino delin trionfo, insieme ai suoi compagni.I suoisono stati fin ora buoni, Theo si sta confermando comee ha assunto un ruolo ormai centrale nella Francia, come nel Milan. Uno scarto di carriera che è chiamato a fare anche nella prossima stagione, quella 2024/25, quella agli ordini del nuovo allenatore rossonero, Paulo. Anche del francese si è parlato nella conferenza stampa di presentazione del portoghese (ritorna la sfida tra le due nazionali...). Come aveva fatto qualche settimana fa, l'adviser di, Zlatan, ha tessuto le lodi del suo terzino. "Theo è un giocatore del Milan,. Con il nuovo allenatore. Il gioco di Fonseca sarà c. Andrà molto bene, non sono preoccupato".

Parole e musica dello svedese che blinda, ancora una volta, Hernandez, lo mettemilanista e si lancia anche in analisi tattiche. Con un centrocampo più bloccato, con preventive più definite, Theo avràper le sue scorribande. Fonseca gli verrà incontro per esaltarne le caratteristiche. I due non si sono ancora trovati. Lo faranno quando la Francia terminerà la sua avventura in Germania e dopo le meritate vacanze: allora sarà tempo di

Dal ritiro infatti aveva detto che la sua permanenza si sarebbe decisa più avanti, frasi diverse da quelle perentorie e rassicuranti di Ibra. Il nodo della questione è ildel francese. Il suo contratto scade nel: andràvisti iche percepisce attualmente. L’ex Real Madrid ha dato la propria disponibilità a patto che si salga finoPrime schermaglie, non si è ancora entrati nella fase operativa della trattativa,Giocatore e club vogliono proseguire insieme ma, senza accordo sul rinnovo, le cose cambierebbero.Prezzo?ma finora di offerte non ne sono arrivate, oltre a qualche sondaggio di Bayern Monaco e Real Madrid.