Gentile Procuratore,sono un giovane allenatore uscito dalle aule di Coverciano con tanto di patentino UEFA B, ma ad oggi senza uno straccio di squadra da allenare. Il walzer del mercato degli allenatori della Serie A sta per iniziare, mentre io non posso che starmene a leggere le notizie di questo e quell'allenatore che sarà piazzato di qua e di là. Chiedo, quindi, se per poter allenare devo ricorrere anche io all'assistenza di un procuratore oppure non c'è verso di ambire ad una carriera nel calcio? Marco '88. Non è un'attività vietata, ma neppure regolamentata quella dell'agente sportivo che assiste un allenatore dilettante o professionista. Ad alti livelli, considerati anche i lauti guadagni dei Mister di Serie A,così come risulta essere prioritario il mercato degli allenatori rispetto a quello dei calciatori.scelta entro il mese di giugno o al massimo entro i primi giorni di luglio(ci saranno poi gli inevitabili ritocchi alla rosa negli ultimi giorni di mercato!). E' infatti risaputo chesoprattutto quando quest'ultimi hanno collezionato vittorie importanti in Italia o all'estero.Ma ora passo la palla agli utenti di calciomercato: la Roma ha fatto da apripista scegliendo il portoghese, ma le altre big del campionato che scelte faranno? Ci saranno altri colpi di mercato (degli allenatori)?