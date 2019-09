Mercato chiuso? Sì, ma non per tutti, perché terminato il mercato delle compravendite fra club, quello degli affari a titolo definitivo e dei tanti prestiti, ora si apre un altro capitolo per tutti coloro che ancora non sono riusciti a coprire ogni buco rimasto in rosa. Il mercato degli svincolati, dei giocatori rimasti senza contratto per scelta personale o del club, e che possono ancora essere messi sotto contratto dai club.



E scorrendo la lista che comprendeva anche Fernando Llorente, passato al Napoli nella giornata di ieri, ci sono anche nomi importanti, di cui tanti sono vecchie conoscenze della nostra Serie A e almeno uno per reparto, che potrebbero essere utili a praticamente tutti i club italiani.



Fra gli ex del nostro campionato nel reparto arretrato fra porta e difesa di parte dall'ex-Chievo Stefano Sorrentino, passando per il trittico di terzini ex-Milan e Inter Strinic-Abate-Donati e ai centrali Silvestre (ex-Inter, Milan ed Empoli) e Rolando (ex-Inter e Napoli). Tanta scelta a centrocampo dove spiccano l'ex Juve Claudio Marchisio (che si è liberato dallo Zenit) e l'ex Inter Fredy Guarin (svincolato dopo l'esperienza in Cina), ma per cui c'è anche il trittico ex-Milan composto da Montolivo, Bertolacci (piace ancora a Lecce e Genoa) e José Mauri e infine l'ex-Pescara (e nazionale islandese) Bjarnason e l'ex-Samp e Verona Wszolek. In attacco è in caduta libera ma pronta a rilanciarsi la parabola dell'ex Milan e Roma, Jeremy Menez a cui si aggiungono l'ex-Inter e Parma Biabiany e l'ex Carpi Mbakogou oltre a Giuseppe Rossi che continua a lavorare per tornare ancora una volta dai suoi infiniti problemi fisici.



Non mancano le opportunità neanche dall'estero dove spicca il nome dell'ex PSG Hatem Ben Arfa (trattato a lungo dalla Sampdoria) a cui si aggiungono il bomber giapponese, che ha lasciato all'ultimo il Malaga, Shinji Okazaki e il terzino portoghese Fabio Coentrao e l'attaccante ivoriano Wilfried Bony. Tanti centrocampisti ex-Premier League e Bundesliga sono infine in cerca di rilancio come Jack Rodwell (ex-Manchester City), Lewis Holtby (ex-Tottenham e Shalke 04)) e Marc Stendera (che ha lasciato in extremis l'Eintracht). Ma la vera occasione potrebbe essere quella di Lazar Markovic, fantasista classe 1994 che il Liverpool strappò al Benfica per 25 milioni e che si è perso in un loop di prestiti senza certezze, ma se tornasse quello del Partizan...



LA TOP 11 (3-3-1-3): Sorrentino; Abate, Paletta, Strinic; Marchisio, Bertolacci, Rodwell; Guarin; Ben Arfa, Okazaki, Biabiany



Nomi, occasioni. Chi proverà il colpo che è già oltre il last-minute?



@TramacEma