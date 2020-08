Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 15 agosto 2020.



Secondo quanto riferito dal Daily Star il Manchester United è pronto a offrire 70 milioni di sterline, quasi 80 milioni di euro, all'Atletico Madrid per Saul.



Mauricio Pochettino al posto di Setien al Barcellona? Secondo quanto riferito dal Dailty Express l'ex tecnico del Tottenham è già stato contattato dal club blaugrana.





Secondo quanto riferito dal Daily Star l’Arsenal avrebbe messo nel mirino Thomas Partey, centrocampista dell’Atletico Madrid seguito anche dalla Juve.





Secondo la BBC Il Lille ha rifiutato un’offerta di 20 milioni di euro da parte dell’Everton per Gabriel Magalhaes, difensore centrale che piace anche al Napoli.





Secondo il Newcastle Chronicle il Newcastle sarebbe interessato a Chris Smalling, difensore centrale 30enne, nell’ultima stagione in prestito alla Roma ma di proprietà del Manchester United.