Un'altra sconfitta a certificare quello che ormai è sotto gli occhi di tutti:. La stagione corrente è forse una delle più delicate e complicate per le merengues, con il rischio di diventare storicae che alimenta le voci che vogliono la rosa a disposizione dicome una delle peggiori (se non la peggiore in assoluto) avute dal club madrileno negli ultimi vent'anni, al netto di assenze importanti come quelle di Ramos, Carvajal e Valverde. E in effetti, la crisi dei blancos è su tutti i livelli.- Il reparto a subire le critiche più feroci è indubbiamente la difesa,. Certo, gli infortuni di due pezzi di qualità ed esperienza come Danisono fortemente penalizzanti, ma trovare alibi ai numeri della retroguardia merengue è un gioco che neanche a Madrid si azzardano a fare: da ottobre a oggi solo due volte la porta è rimasta inviolata (con il Levante in campionato, con l'Inter a San Siro),, quasi due di media a partita,nonostante le due sconfitte nello scontro diretto con i blancos, che da parte loro vivono l'ultima giornata in una forbice che va dal primo posto del gruppo B alla possibilità di chiudere addirittura ultimi e fuori anche dall'Europa League., che nonostante un palmares invidiabile si sta dimostrando debole dal punto di vista della personalità senza un leader come Ramos, Carvajal e Marcelo,, scarsamente impiegato e quasi deleterio quando chiamato in causa.- Con la difesa, sotto accusa finisce proprio il mercato del Real degli ultimi anni. Nel dettaglio per il 2020/21 non convincono i mancati acquisti, di fatto solo il ritorno dicome nuovo innesto, e ancor meno lo fanno le cessioni: i problemiliberati solo in prestito come i giovaniche avrebbero potuto svoltare le corsie difensive con, passato al Milan la scorsa estate. Anche perché chi ha preso il loro posto si sta rivelando ben al di sotto delle e aspettative,(il primo arrivato nel 2018, il secondo nel 2019), uno piegato dagli infortuni e non rivalutato neanche dal prestito al Bayern, l'altro a corrente alternata con tante ombre e poche luci. E guardando dal centrocampo in su, la situazione non migliora: senza considerare iversati al Chelsea per, alle prese con infortuni su infortuni dal suo arrivo a Madrid, ie isono una ferita ancora aperta per i tifosi: nessuno dei due è stato in grado di garantire un'alternativa concreta a Benzema, nessuno dei due ha facilitato la partenza in estate e vincolato così le scelte offensive delle merengues.: sul primo aleggia da tempo il sospetto di rivelarsi un flop, il secondo ha mostrato qualcosa di più provando ad accendere la luce (come in occasione del gol vittoria sull'Inter all'andata) nei pochi sprazzi concessigli da Zidane.. Aver vinto tre Champions League, due Supercoppe europee, due Mondiali per Club, due Supercoppe di Spagna e due volte la Liga (ultima quella della scorsa stagione) non mette al riparo il tecnico francese, nel mirino della critica per i risultati e deludenti e per la gestione di diverse situazioni interne al club, fra cui anche unfinito ai margini (contro lo Shakhtar ieri i primi minuti in questa Champions). Il Real si prende del tempo per valutare, nel Consiglio d'amministrazione previsto in serata non è all'ordine del giorno l'argomento ma non è escluso che se ne parli, ma una sconfitta nel prossimo turno con il Siviglia o soprattutto(Real quarto in classifica dopo due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre) e chiamerebbero provvedimenti immediati, con Zidane candidato come prima 'vittima'.su cui puntare visto il suo rapporto unico con il mondo madridista. A Valdebebas c'è aria di crisi, il Real è in grande difficoltà e guarda con grande timore all'ultima giornata di Champions con il Borussia Monchengladbach: una crisi che fa sperare lo Shahktar e, soprattutto, l'Inter.@Albri_Fede90