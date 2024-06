Mercato, l'Atalanta sogna due ritorni

Getty Images

Per i tifosi è solo una suggestione, ma dalle parti della dirigenza bergamasca è già più di un'idea:Anzi, per riportare l'esterno sinistro tedesco nel club che l'ha lanciato quando, fino a pochi anni prima, voleva semplicemente fare il poliziotto. L'infortunio aveva troncato la sua carriera e la cavalcata in Champions con l'Atalanta, che negli ultimi anni ha rimpianto le sue corse e i suoi cross dala fascia sinistra. Da quelle parti ora navigama ad oggi non ha ancora un sostituto vero e proprio, e solo la duttilità di Zappacosta gli permette, ogni tanto, di respirare.

Il suo addio allormai è storia e con la contemporanea partenza di Bakker, pagato dai Percassi circa dieci milioni, l'Atalanta prova a mettere la freccia a sinistra lavorando nell'ombra. C'è anche un suo ex compagno che fa gola a tanti:incredibilmente convocato dalla nazionale slovena e ancora più clamorosamente tornato in gol dopo quasi tre anni, con una rete decisiva per la vittoria della Slovenia sull'Armeniaè stato l'eroe di Bergamo ai tempi del Covid, con le sue giocate e i suoi gol: molti addetti ai lavori rivedono lui in. Ilicic ha sempre chiamato 'famiglia' l'Atalanta e chissà che non sogni anche lui un ritorno a casa.