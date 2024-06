Getty Images

Atalanta, doppio intervento sul mercato: difesa dimezzata

un' ora fa



Palomino fuori rosa, Toloi senza i 90 minuti sulle gambe, Scalvini col crociato rotto. La difesa dell'Atalanta, dopo il ko del difensore azzurro, ora è ancora più con l'acqua alla gola. Al momento, abili e arruolabili dal 1' all'extratime di gare di una certa portata, come la finale di Supercoppa euorpea del 14 agosto (tra soli 72 giorni), ci sono solo Djimsiti, Hien e Kolasinac, anche se il bosniaco è ancora alle prese con l'infiammazione al ginocchio sinistro, da cui recupererà nelle prossime settimane.



DOPPIA SPESA- Insomma, la coperta non è corta, di più. Sul mercato servono almeno due interventi importanti. 'Alla Buongiorno' per intenderci: un paio di doppi ministri della difesa con una certa esperienza sulle spalle. Non sarà facile individuare i profili giusti per la difesa a tre di Gasperini, i cui uomini di retroguardia devono anche essere in grado di bucare la profondità sulle corsie. La vendita di Koopmeiners può portare sicuramente un tesoretto importante, da reinvestire però non solo nell'attacco, il reparto preferito da mister Gasperini, ma anche nella difesa, che comunque ieri nella gara con la Fiorentina ha mostrato tutte le sue pecche. Anche perché in questo momento è fermo anche de Roon, il centrocampista arretrato al bisogno in retroguardia. L'emergenza è già sui tavoli dei dirigenti, alla ricerca di due difensori esperti, nella speranza che questa volta, il Buongiorno di turno, non si tiri indietro all'ultimo secondo.