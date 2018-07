Non solo Radu. Dalla Turchia continuano a rimbalzare nomi su possibili interessamenti per giocatori. L'ultimo finito nel mirino del sito Fanatik è Martin Caceres, reduce dalla fatiche mondiali con il suo Uruguay. Caceres è in vacanza (non ha ancora svolto le visite mediche, con lui l'altro di ritorno dalla Russia, Milinkovic), piace molto al Besiktas, a cui non sono sfuggite le sue prestazioni con la Celeste.



MERCATO LAZIO - La dirigenza turca sta cercando un terzino destro, vuole un giocatore esperto, che non abbia bisogno di adattarsi. Il Besiktas avrebbe chiesto informazioni sul cartellino del difensore, in settimana potrebbe sedersi al tavolo a trattare.