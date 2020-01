Jallow sempre più vicino alla Lazio. Simone Inzaghi chiede una punta di scorta con caratteristiche diverse da quelle di Caicedo ed Immobile, Tare avrebbe individuato un rinforzo low-cost in Lamin Jallow, in forza alla Salernitana. Come riporta il Corriere dello Sport, con una sola operazione si risolverebbero due problemi.



MERCATO LAZIO - Non solo Inzaghi verrebbe accontentato, ma anche a Salerno tirerebbero un sospiro di sollievo. Jallow è in rotta di collisione con i tifosi, ha litigato con loro. Ha disputato un buon girone di andata, 6 reti in 12 partite, la stoffa c'è. Lotito sorride due volte: Inzaghi non chiederebbe più una punta, e si ritroverebbe con cash prezioso in cassa a Salerno.