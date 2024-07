Mercato Palermo: Dionisi abbraccia Henry, veto per la Serie B su Brunori. Idee Gomez, Mazzitelli e Ioannou

Redazione CM

2 ore fa



Dopo l'eliminazione nelle semifinali playoff per mano del Venezia poi promosso in Serie A, il Palermo studia un nuovo assalto alla massima categoria con il nuovo tecnico Alessio Dionisi. I rosanero stanno lavorando sul modulo 4-3-3 nel ritiro di Livigno, cercando di assimilare in fretta le idee dell'ex Sassuolo, ma dopo Gomis in porta, Nikolaou in difesa e il grande colpo Thomas Henry dal Verona per l'attacco, rimangono da puntellare diverse zone del campo.