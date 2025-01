Messi premiato da Biden con la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti

Getty Images

Ancora un riconoscimento importante per. Il numero dieci argentino verrà, infatti, premiato dal presidente degli Stati Uniticon la “Medaglia presidenziale della libertà”,La Casa Bianca ha voluto assegnare l'onorificenza all'argentino per il suo impegno mostrato sul piano della: "Sostiene programmi sanitari ed educativi per i bambini di tutto il mondo attraverso la Fondazione Leo Messi ed è un ambasciatore itinerante dell'Unicef".

Messi sarà premiato insieme a Magic Johnson, un altro colosso dello sport, e ad altre 17 persone. Questa la nota rilasciata dalla Casa Bianca: "Il presidente Biden crede che i grandi leader mantengano la fede, diano a tutti una giusta possibilità e mettano la decenza al di sopra di ogni altra cosa. Questi diciannove americani sono grandi leader che hanno reso l’America un posto migliore grandi leader perché sono brave persone che hanno dato un contributo straordinario al loro Paese e al mondo".