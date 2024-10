Messi, un'altra tripletta da fenomeno per rispondere a Ronaldo. Inter Miami ufficialmente al Mondiale per club

Messi did Messi things ?



First MLS hat trick to help @InterMiamiCF breaks the MLS single-season points record. pic.twitter.com/slAuAVHUS1 — Major League Soccer (@MLS) October 20, 2024

I due fenomeni del calcio mondiale, protagonisti di una rivalità che si esaurirà soltanto coi rispettivi ritiri, continuano a segnare in giro per il globo. Protagonisti con le proprie nazionali e nuovamente sulla scena in occasione delle recenti partite con Al-Nasrr e Inter Miami. CR7 ha regalato a tempo scaduto, su rigore, la sesta vittoria consecutiva a Stefano Pioli, consentendogli di mantenere il secondo posto in classifica in Saudi Pro League. Il, se possibile, ha fatto pure meglio., contro la Bolivia, subentrando dalla panchina la Pulce è statoEntrato al 58°, sul punteggio di 2-2 (doppietta in 3' di Luis Suarez), Messi ha prima ispirato la giocata del 3-2 con una palla illuminante per Jordi Alba, poi convertita in gol dall'altro argentino Cremaschi. PoiA fine partita, David Beckham, uno dei patron del club, ha consegnato il Supporters' Shield, il trofeo che la lega statunitense assegna alla squadra col miglior rendimento in tutto il campionato, considerando sia la Eastern che la Western Conference.dunque tra i grandi protagonisti di una manifestazione che rappresenterà pure un biglietto da visita niente male per gli Usa, che nel 2026 ospiteranno i Mondiali insieme a Canada e Messico.Per Messi la possibilità di provare ad arricchire con un ulteriore trofeo una bacheca già strapiena, ma di potersi confrontare soprattutto con le più importanti stella del calcio europeo, all'età di 38 anni. Grazie alle tre reti nella notte, i gol ufficiali in carriera tra club e nazionale diventano 879: un piccolo passo in avanti verso i 925 attribuiti a Cristiano Ronaldo, che tra Portogallo e Al-Nasrr non sembra proprio avere voglia di fermarsi e di scrivere nuovi primati di un'entusiasmante carriera. Resa tale da una delle rivalità sportive più belle di sempre, a colpi di gol, a colpi di magie.