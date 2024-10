Messi pensa al ritiro dal calcio: "Il tempo sta per scadere"

AFP via Getty Images

Il momento del ritiro è sempre più vicino per Leo Messi, che nel corso di un'intervista rilasciata a Marca ha parlato così: "Amo giocare a calcio. Recentemente sono stato in un Monumental gremito con l'Argentina, con i tifosi che cantavano il mio nome e quello dei miei compagni di squadra. Ho passato tante situazioni brutte con l'Argentina e sono grato per il momento che sto vivendo adesso.".- "Ho potuto realizzare tutti i miei sogni e raggiungere molti più traguardi di quanti ne sognassi da bambino.. Ho conquistato tanti titoli nel club della mia vita, che è il Barcellona, ​​ho vinto anche a Parigi e ora con l'Inter Miami lotto per continuare a ottenere tanti altri successi".

- "Non anticipo gli eventi.. Quando arriverà il momento si vedrà, non mi piace accelerare i tempi. Spero di poter continuare a giocare a questo livello per sentirmi bene ed essere felice".