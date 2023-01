Un tweet pubblicato stamane dal giornalista Fabrizio Biasin dopo la cattura del boss mafioso Mattia Messina Denaro ha fatto infuriare Pierluigi Casiraghi, ex calciatore tra le altre di Lazio e Juventus. Casiraghi ha commentato duramente l’uscita social del collega che si è così espresso: “Dopo 30 anni di latitanza arrestato Matteo Messina Denaro” - si legge -. Non ci poteva essere miglior notizia per iniziare la settimana. Oddio, niente male anche “possibile scambio #Correa-#Depay”.



L'accostamento tra la punta interista e Messina Denaro ha mandato su di giri Casiraghi, padre della compagna del calciatotore dell'Inter, che non le ha mandate a dire: “Accomunare e accostare l’arresto di un boss mafioso, autore di innumerevoli efferati omicidi (tra cui quello di un bambino sciolto nell’acido), e lo scambio Correa/Depay, rende bene l’idea della sua sensibilità umana e, soprattutto, della sua professionalità di giornalista”.

