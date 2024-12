Messina-Foggia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Unin netta ripresa dall'arrivo in panchina di Luciano Zauri, nella diciottesima giornata del Girone C di Serie C fa visita a unche ha ritrovato morale grazie al blitz in casa della Turris.I siciliani, in piena zona Playout, non possono fallire per eventualmente sorpassare i satanelli in classifica e lasciare corte le distanze nei bassifondi della classifica. I rossoneri, imbattuti da 4 turni, al momento sarebbero salvi.Tutto su Messina-Foggia: data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming.

* Partita: Messina-Foggia* Data: sabato 7 dicembre 2024* Orario: 17:30* Canale TV: Sky Sport (253)* Streaming: NOW, Sky Go: Krapikas; Rizzo, Manetta, Marino; Lia, Frisenna, Petrucci, Pedicillo, Morleo; Petrungaro, Anatriello. All. Modica.Perina; Salines, Parodi, Camigliano, Felicioli; Tascone, Pazienza, Gargiulo; Orlando, Murano, Millico. All. Zauri.Messina-Foggia andrà in onda in diretta tv su Sky Sport (canale numero 253).Messina-Foggia sarà visibile anche in streaming sia su NOW che su Sky Go.