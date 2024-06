Mian, Fofana ha deciso e Fonseca approva: le cifre e i dettagli

AFP via Getty Images

, impegnato con il gruppo di Deschamps all’Europeo,. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, per luied è la cifra che il Monaco (partito da richieste più alte) finirà con ogni probabilità per accettare. Già prima degli impegni con la nazionale,. Una volta finito anche l’Europeo il tavolo potrà riaprirsi per la definizione dell’intesa tra i club e per strutturare il nuovo contratto del giocatore. Fofana, venticinque anni e un contratto, discuterà volentieri di un

e si può dire che valga anche il contrario, continua la Gazzetta: l’elenco delle pretendenti era lungo, ma per il giocatore il Milan viene prima degli altri. Prima anche dell’Arsenal e del richiamo della Premier League.: negli scontri diretti della scorsa stagione tra Fofana e il nuovo tecnico rossonero (ex Lilla) è finita con una vittoria a testa. Le strade potranno incrociarsi presto: Youssouf è stato acquistato nel 2017 dallo Strasburgo, con cui ha esordito la stagione successiva dopo un anno nella seconda squadra. Dal 2020 è al Monaco, nel 2022 la prima convocazione con la nazionale maggiore francese. In questo Europeo due presenze da 10 minuti totali, tra Austria e Polonia e i 90 in panchina contro l’Olanda. Prima del debutto aveva detto: