Milan, ufficiale il riscatto di Jimenez dal Real Madrid: i dettagli su contratto e clausola

. E’ infatti diventato ufficiale il riscatto del suo cartellino da parte del club rossonero. Dopo un anno importante passato in prestito dal Real Madrid e in cui ha fatto la spola fra Primavera e prima squadra, dove ha trovato l'esordio sia in Serie A che in Coppa Italia per un totale di 5 partite,I Blancos, va ricordato, si sono tenuti la possibilità di contro-riscattare a cifre a 10 milioni di euro il cartellino del terzino sinistro. Jimenez firma un contratto con il Milan di 4 anni, con scadenza fissata al 30 giugno 2028 (con l'opzione di prolungare di un altro anno, sino al 2029).

Álex Jiménez è arrivato nel nostro settore giovanile nel 2012 quando aveva solo 7 anni. Da allora, ha giocato in tutte le categorie del nostro settore giovanile fino al Castilla. Nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Milan.Il Real Madrid desidera esprimere la sua gratitudine e il suo affetto ad Álex Jiménez e augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna in questa nuova fase”.