Sinisa Mihajlovic non ce l'ha fatta. Si è spento a 53 anni l'ex difensore tra le altre di Roma, Lazio e Inter, poi allenatore di Bologna, Catania, Fiorentina, Serbia, Sampdoria, Milan, Torino e ancora Bologna.



LA MALATTIA - Dal 2019, Mihajlovic combatteva contro una forma di leucemia mieloide acuta, per la quale si era fin da subito sottoposto a cure. La malattia aveva fatto la sua ricomparsa quest'anno e a marzo il tecnico aveva annunciato di doversi sottoporre a un nuovo ciclo di cure per contrastarne l'avanzamento. Purtroppo è stato vano.



IL COMUNICATO DELLA FAMIGLIA - ​Questo il comunicato della famiglia: "La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel.dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessndro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato".