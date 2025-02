I tifosi del Milan sognano in grande e dopo la chiusura del mercato estivo e i primi antipasti visti fra Coppa Italia contro la Roma ed Empoli (al netto delle polemiche arbitrali che sono esplose al termine) hanno alimentato l'appetito degli appassionati rossoneri sulla possibilità che Sergio Conceicao possa schierare, contemporaneamente tutti e quattro gli assi d'attacco a sua disposizione. Ma un Milan a 4 punte iper-offensivo è davvero possibile? La risposta l'hanno data sia Joao Felix che Zlatan Ibrahimovic nella conferenza stampa congiunta di oggi.Ad aprire a questa possibilità è stato per primo il Senior Advisor per il fondo RedBird Capitals: "Quando abbiamo fatto questo mercato è stato fatto per cercare di dare all'allenatore due squadre, perché con così tante partite che abbiamo deve avere più alternative. Nell'ultima partita ha iniziato con tre attaccanti, poi ha cambiato. Le opzioni ci sono, poi dipende dall'allenatore. Basta che difendano e possono giocare tutti insieme. Serve equilibrio, difendere e attaccare".A confermare la fattibilità e la disponibilità al sacrificio è stato poi il neo-acquisto portoghese: "Noi 4 tutti insieme in campo?Facciamo la nostra parte anche in difesa, lo abbiamo fatto anche ad Empoli".Un Milan a 4 punte è quindi possibile, ma per poterlo sostenere servonoe che, anzi, potrebbe sfruttare maggiormente a partita in corso. La prima è che per compensare 4 attaccanti così offensivi anche con voglia di ripiegamento,(e quindi anche Reijnders) devono bloccarsi più bassi e più vicini alle linea difensiva. La seconda è chee non si chiudano in spazi stretti ripartendo in contropiede perché in questo caso lo sforzo difensivo sarebbe ancor più difficile da gestire. Insomma. 4 punte sì, si può, ma non sempre. Il tifoso del Milan potrà comunque sognare, decide Conceicao.