Il sospiro di sollievo dopo la preoccupazione. Ilnon perderà a lungodopo il problema patito contro il Paris Saint-Germain,, ultimo impegno prima della sosta (sabato ore 15), oltre agli impegni con la nazionale degli USA. A conferma di ciò, Pulisic oggi ha svolto un allenamento personalizzato, così come: altamente improbabile dunque l'impiego dei due al Via del Mare. Per un giocatore che si ferma ce n'è un altro che torna:- Il nigeriano è tornato in panchina in occasione della partita con il PSG dopo quasi tre settimane d'assenza per l'infortunio al bicipite femorale rimediato con la propria nazionale in occasione della sosta di metà ottobre. Quattro gare saltate (quella di Parigi in Champions, Juventus, Napoli e Udinese in Serie A), un'assenza coincisa con il momento di maggiore difficoltà del Milan, soprattutto dal punto di vista offensivo: tre sconfitte e il pareggio di Napoli, unico match in cui i rossoneri sono andati a segno. Un periodo che il Diavolo conta di aver chiuso e, con la bella vittoria di San Siro contro Mbappé e compagni, l'obiettivo è ora rilanciarsi anche in campionato. Con un Chukwueze in più, chiamato ora a un salto di qualità.- L'avventura milanese dell'ex Villarreal,, deve ancora prendere slancio. L'impatto molto positivo avuto da Pulisic, che si è preso la titolarità, e l'infortunio con la Nigeria non gli hanno consentito di accumulare un ampio minutaggio (meno di 300' complessivi in 9 presenze tra campionato e Champions). C'è da sbloccarsi a livello di tabellino, fin qui la voce gol e assist recita zero, ma soprattutto è fondamentale ritrovare quell'per dare maggiore imprevedibilità all'attacco del Milan o comunque dare un'alternativa nei momenti di riposo del portoghese. Ai tempi del Villarreal i suoi numeri erano impressionanti e riusciva a tenere il passo di giocatori del calibro di Vinicius e Messi per quanto riguarda il dribbling. Doti che a Milano, finora, si sono viste poco ma questo non fa cambiare idea a Pioli, pronto a dare una nuova chance a Chukwueze. Il recente casoinsegna, le occasioni di rilancio non vengono negate e il Milan crede molto nelle qualità del nigeriano classe '99: servono anche le giocate di Samu per cambiare il passo in campionato.