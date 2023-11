Un autunno di incontri, parole, sguardi e, alla fine, accordi: il Milan e Zlatan Ibrahimovic insieme per la terza volta, ormai sembra proprio cosa fatta. Lo è, perché stando a quanto raccolto da Calciomercato.com l'intesa è già stata raggiunta; manca solo l'annuncio ufficiale, poi l'Ibra-ter potrà iniziare.



LA SFIDA PIU' INTRIGANTE - La prima e la seconda esperienza del gigante svedese in rossonero sono state vincenti, almeno entro i confini italiani, ora la sfida è confermarsi anche con un ruolo esterno, ma comunque operativo. C'è stata grande attenzione, considerando che Ibra non voleva limitarsi alla mera rappresentanza e che molte posizioni erano off-limits a causa dell'assenza di qualifiche nel curriculum dirigenziale dello svedese, chiaramente illibato visto il ritiro avvenuto solo pochi mesi fa. Alla fine, le posizioni hanno trovato convergenza sul ruolo di special counsel, ovvero consulente esterno che però lavorerà a stretto contatto con la squadra sia a Milanello che nelle gare in trasferta, con un filo diretto continuo con i dirigenti.



QUANDO L'ANNUNCIO? - E' fatta, ma per l'annuncio serve ancora un po' di pazienza. La squadra è impegnata nella preparazione della sfida contro il Lecce, che deve sancire la rinascita in campionato dopo il ruggito europeo contro il Psg. Poi ci sarà la sosta, a bocce ferme sarà il momento ideale per dare il calcio d'inizio al nuovo matrimonio tra il Diavolo il "Dio" Ibra.