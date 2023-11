che, battuto ieri sera dall’Udinese a domicilio, è a sei punti dall’Inter ufficialmente in fuga. La sconfitta non sarebbe irrimediabile (il Napoli è al quarto posto a meno sette dai nerazzurri e giustamente spera ancora) se non fosse che lo 0-1 di San Siro (rigore di Pereyra L 62’) si incista in un tessuto connettivo così purulento da apparire insanabile.Come se non bastassero gli infortuni di Kalulu, Bennacer e Pellegrino (tre lungodegenti), più Sportiello, Kjaer, Pulisic e Chukwueze, poco prima del fischio d’inizio dell’arbitro Sacchi si infortunae, a fine del primo tempo, esce anchenon perchè ammonito, ma perché sente tirare il muscolo di una gamba.Dovesse perdere, come è probabilissimo, le possibilità di avere sostanzialmente buttato la stagione già in questo piovoso autunno sarebbero concrete. Nè scudetto, né Champions e, se va avanti così, neppure Europa League.o non capisce nulla di calcio. Se l’allenatore del Milan non va più bene, e i fischi copiosi del popolo rossonero a fine partita starebbero a testimoniarlo, lo si sostituisce con un altro allenatore.L’Udinese in dieci partite non aveva mai vinto,Nonostante una sequela di occasioni nei sette minuti di recupero concessi dall’arbitro Sacchi (Florenzi due volte, Okafor, Leao) e, prima del 90’, un colpo di spalla di Giroud (cross di Leao), deviato prodigiosamente dal portiere Silvestri, i friulani hanno meritato il successo. Certo, visto come Lucca e Thauvin hanno sciupato un paio di contropiede in parità numerica,Ma il fatto che si fosse presentata in area per prima, in almeno un paio di circostanze pericolose, aveva fatto intuire che partita avrebbe affrontato. Success ha sfondato sinistra, Pereyra ha cucito il gioco, Samardzic ha messo la sua classe a favore della causa, Ebosele ha messo in crisi Florenzi. Gli esterni sono stati fantastici, peccato non avere una punta.I tre difensori centrali non sono fenomeni (svettano di testa su ogni pallone, ma di piede ne buttano via troppi), però sanno metterci forza, fisico e tempismo.Adli ha pestato o no il piede di Ebosele?), tanto che Sacchi per un paio di secondi non è intervenuto e poi ha fischiato.Al di là degli infortuni, che sono una zavorra soprattutto per il futuro, il MIlan è stato lento, prevedibile, a tratti monocorde.ormai preda dei suoi limiti di personalità o, forse, di identità. Il resto sono stati cross dalla trequarti, neanche dal fondo, alla ricerca della testa di Giroud, sempre più solo (Jovic inesistente, Okafor velleitario) e soffocato dalla rodomontesca difesa dell’Udinese. Fischi, fischi, ancora fischi. E, sotto la pioggia ghiaccia di San Siro, troppi oscuri presagi.