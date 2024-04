racconta alcuni aneddoti su. Il giovane difensore rossonero è stato il protagonista dell'ultima puntata di '', il format di Milan TV che racconta la storia dei calciatori o che iniziano a sbocciare con la maglia del Milan.Nel corso del video, il tecnico della Primavera del Diavolo ha parlato così del giocatore: "Ha avuto un impatto, dal mio punto di vista, di grande personalità. È un ragazzo molto maturo per l’età che ha, si è calato subito nella realtà, ha imparato subito la lingua: è la dimostrazione della serietà e dell’ambizione di un ragazzo. Si è dimostrato subito molto serio, preparato e ambizioso.".

- Abate prosegue elogiando la mentalità di Simic: "È un ragazzo già molto maturo, non me lo aspettavo così continuo per l’età che ha. L’anno scorso è partito benissimo, ha avuto un momento di calo verso la fine però poi quest’anno è ripartito, ha fatto un grande ritiro, un grande inizio di stagione, è passato in pianta stabile in prima squadra. Nonostante ciò riesce a tenere un certo equilibrio a livello mentale, che per i ragazzi è determinante ma non semplice e scontato. Quindi sono contento, deve continuare così con questa mentalità e umiltà. Per noi vederlo in altri palcoscenici è una grande soddisfazione e ci riempie d’orgoglio".