Milan, via il direttore sportivo D'Ottavio: screzi con Ibrahimovic, prende quota la soluzione interna

AC Milan via Getty Images

manca solo la comunicazione ufficiale del club rossonero. Alla base di questa scelta diversi litigi con: tra i due c'erano profonde divergenze su alcune scelte strategiche tra Prima Squadra, Milan Futuro e settore giovanile. La rottura definitiva è arrivata alla vigilia della sfida contro l'Atalanta.D'Ottavio era arrivato in rossonero nel 2017 e ha ricoperto il ruolo di capo degli osservatori della prima squadra e del settore giovanile.con il quale ha condiviso idee, acquisti e metodologie. L'ormai ex direttore sportivo rossonero aveva lavorato duramente alla nascita del Progetto Milan Futuro fino all'arrivo di Jovan Kirovski.La prima spaccatura forte con Ibrahimovic era arrivata proprio sulla nomina dell'allenatore dell'under 23 con, da lui scelto anche per la panchina della Primavera, mentre Zlatan aveva deciso di chiudere il rapporto con l'attuale tecnico della Ternana per puntare su un altro fedelissimo come Daniele Bonera.. Sulla prima squadra D'Ottavio era già stato depotenziato la scorsa estate, la sua posizione si era fatta più debole per volontà di Ibrahimovic.

Secondo quanto appreso da fonti vicine al Milan, la nomina del nuovo direttore sportivo arriverà a stretto giro di posta.. Si va verso la soluzione interna con due candidati su tutti:. Il Milan cambia, si attendono solo i comunicati ufficiali.