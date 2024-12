Youth League, Milan-Stella Rossa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ilè già arrivato a una sfida da dentro o fuori nel super-girone di. Alle ore 14 allo stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno arriva laUnder 19 e anche per la squadra serba questa sfida è fondamentale. Nella corsa playoff i rossoneri di Guidi arrivano alla gara con una vittoria ottenuta contro lo Slovan Bratislava e si sono rilanciati, mentre i serbi non hanno mai vinto in queste prime 5 giornate.• Partita: Milan Primavera-Stella Rossa Under 19• Data: mercoledì 11 dicembre 2024

• Orario: 14.00• Canale TV: Dazn (MilanTv)• Streaming: Dazn (MilanTv)MILAN PRIMAVERA (3-4-2-1): Longoni; Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Perera; Ossola, Sala, Comotto; Liberali, Sia, Ibrahimovic: Radanovic; Stojakovic, Milosavljevic, Gudelj, Djuric; Kostov, Sljivic, Tosic; Djordjevic, Sremcevic, Jovanovic.Al momento in Italia la trasmissione in diretta televisiva del match di Youth League Milan-Stella Rossa è affidata al canale MilanTv che è disponibile nel bouquet Dazn.

La gara di Youth League fra Milan e Stella Rossa sarà visibile in diretta streaming su pc, laptop e smartphone attraverso l'app di Dazn con MilanTv che fa parte del bouquet di canali disponibili.