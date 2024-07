Milan, Adli è una cessione necessaria? Tra volontà diverse e le sirene dall'Arabia Saudita

GLI OBIETTIVI

Non è un mistero che i due principali obiettivi della società di Via Aldo Rossi corrispondano a Lazar Samardzic e Youssouf Fofana. In particolar modo, il talento serbo dell’Udinese, da quando ha appreso del nuovo interesse del Milan, sta spingendo molto sia con l’entourage che con lo stesso club friulano per vestire la maglia rossonera. I contatti degli ultimi giorni sono stati positivi, ma le tempistiche non saranno brevi per due semplici motivi: in primis, Fofana è una trattativa considerata prioritaria da Furlani, Moncada e D’Ottavio – una svolta è attesa nelle prossime ore, dopo l’offerta recapitata ai monegaschi e l’intesa su contratto e ingaggio trovata con il mediano francese classe ‘99 ( LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI ) -; in secundis, il board meneghino sente anche l’esigenza di sfoltire il reparto nella zona nevralgica del campo, con Bennacer e Adli, specialmente, come indiziati numero uno a lasciare Milanello in estate. Le voci e i rumors si rincorrono e, soffermandoci sull’ex numero 7 rossonero, qual è la reale situazione che lo coinvolge?