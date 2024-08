Milan, altri affari con il Salisburgo: l’obiettivo è riportare in Italia l’ex Juventus Turco

Haaland, Mané, Szoboszlai, Adeyemi, Sesko e Okafor dovrebbero già bastare.. Non c’è nessun segreto ma un modo di lavorare chiaro a tutti: lavorano a 360 gradi con i giovani. Qualcuno da buon giocatore è diventato un campione perché non tutti arrivano in Austria con l’etichetta di futuri crack.Una scelta sicuramente coraggiosa quella di lasciare ladove segnava tanto in Primavera: lo step successivo era la Next Gen ma quando ha ricevuto la chiamata del club austriaco non ci ha pensato due volte.

La prima stagione di Turco in Austria. Nicolò ha fatto fatica ad ambientarsi e a far vedere quello che è capace di fare in area di rigore.I primi feedback non sono stati particolarmente positivi perché gli austriaci, dopo aver investito 2,5 milioni di euro su Turco, non sono così convinti di cederlo dopo solo 12 mesi. Il Milan insisterà ancora, i contatti sono abbastanza frequenti.

L’idea del Milan sarebbe quella di aggiungere un prospetto con determinate caratteristiche fisiche al parco attaccanti a disposizione di. Turco piace da tempo e può essere il rinforzo giusto per il Milan Futuro.. La trattativa con il Salisburgo va avanti, i rapporti con i club sono ottimi come testimoniano gli affari Okafor e Pavlovic.