Okafor per Abraham, la decisione del Milan: cosa cambia per il futuro

L’estate della verità, Noah Okafor si è messo a disposizione del nuovo allenatore Paulo Fonseca con la chiara volontà di elevare il proprio livello. La prima stagione al Milan è stata buona con 6 gol in 36 presenze, considerando tutte le competizioni (solo 6 da titolare), tutti decisivi ma ora è tempo di resettare e ripartire. Nuovo allenatore, nuove ambizioni: l'ex Basilea ha le caratteristiche per fare il salto di qualità, da buon giocatore a determinante. Deve essere lui stesso a volerlo per primo.Dal cambio look al possibile cambio di ruolo. Okafor si è tagliato le treccine nel segno di un cambiamento che potrà toccare anche il ruolo in campo. Ieri Fonseca nel test amichevole contro il Barcellona. Noah é appena tornato dalle vacanze e naturalmente difetta in brillantezza, ma ha fatto vedere cose interessanti.

Focus al campo e al lavoro da fare con Fonseca. Okafor non pensa al mercato nonostante le numerosi voci sulla Roma dell’ultimo periodo: secondo quanto appreso da calciomercato.com,con la convinzione che la prossima possa essere la stagione della svolta definitiva.