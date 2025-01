Juventus-Milan, domani nuovi contatti per Tomori

Juventus e Milan si sfideranno oggi pomeriggio all’Allianz Stadium per lanciare l’assalto al quarto posto della graduatoria. Tra i due club però la partita durerà più dei canonici 90 minuti perché, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, è in programma un contatto diretto anche nella giornata di domenica per parlare di Fikayo Tomori, obiettivo prioritario della Vecchia Signora per rinforzare la difesa di Thiago Motta.



LA VOLONTÀ DI TOMORI - Con l’arrivo di Sergio Conceicao Tomori è tornato al centro della difesa. Da quarta scelta a titolare inamovibile, per Fikayo si è aperta una nuova vita in rossonero. Il difensore inglese è molto legato al Milan, all’emozione dello scudetto numero 19, all’affetto della città. Non ha mai chiesto di andare via quando non giocava figurarsi ora che è tornato al centro del progetto. La volontà, chiara, è stata ribadita anche nei giorni scorsi al club rossonero: Tomori vuole restare al Milan.

Per il Milan Tomori è un giocatore importante, ma non incedibile.a situazione è fluida e in rapida evoluzione, Juventus e Milan potrebbero chiudere un’altra operazione dopo quella della scorsa estate per Kalulu. Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui