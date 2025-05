Milan attento, Berta vuole portare Leao all’Arsenal: servono 100 milioni

Redazione Calciomercato

contro il Bologna non ci sarà, questa sera in campionato, perché dovrà osservare un turno di squalifica per somma di cartellini gialli. Un’assenza forzata che permetterà all’asso portoghese di riposare in vista della sfida che più conta per il Milan ovvero quella di mercoledì prossimo all’Olimpico contro il Bologna. In palio c’è un trofeo, la coppa Italia, che il numero 10 rossonero vuole vincere a tutti i costi perché è la missione che lo sta animando per rimanere in rossonero: vincere ancora tanti titoli dopo lo scudetto del 2022 e la Supercoppa Italiana dello scorso gennaio.

- Leao continua a dare priorità al Milan per il proprio futuro professionale e lo ha ribadito di recente al club. Questo basta per essere sicuri di una sua permanenza in rossonero anche nella prossima stagione? Chiaramente no, ma è sicuramente una buona base di partenza.: trova conferme l’indiscrezione di Sportitalia secondo la quale il neo direttore sportivo Andrea Berta ha inserito Rafael Leao nei primissimi posti sulla lista dei potenziali rinforzi.

Dalla cessione di Tonali il Milan ha sistemato il bilancio oltre ad aver acquistato due giocatori di grande livello come Christian Pulisic e Tijjani Reijnders. Ma quell’operazione ha confermato che per la proprietà non esistono incedibili ma giocatori importanti e meno importanti. Tradotto in parole povere:. E per offerta shock si intende vicina ai 100 milioni di euro.