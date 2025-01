Milan, atteso il rilancio del Galatasaray per Emerson: la verità su Everton e Fulham

Dopo una prima parte dove ha sempre giocato da titolare, Emerson Royal dovrebbe lasciare il Milan prima della fine di questa sessione invernale di calciomercato prevista per il 3 febbraio. O almeno questa è la volontà del club rossonero che ha deciso di sacrificare uno dei quattro acquisti della scorsa estate per fare posto in lista a Kyle Walker ( trattativa in chiusura con il Manchester City).



GALATASARAY IN POLE - Emerson Royal via dal Milan con un futuro sempre più probabile in Turchia tra le fila del Galatasaray. L’opzione turca non dispiace al terzino destro brasiliano, i contatti vanno avanti da giorni e si sono intensificati nelle ultime ore. Affare fatto? Non ancora perché il club rossonero non è ancora soddisfatto dall’offerta del club di Istanbul che tra prestito oneroso e diritto di riscatto non supera quota 13 milioni. Giorgio Furlani vuole rientrare della spesa fatta la scorsa estate per acquistarlo dal Tottenham e parte da una valutazione di 15 milioni di euro. Si tratta ad oltranza.

L'agente di Emerson Royal, Stefano Castagna, é da sempre molto attivo sul calciomercato inglese e ha parlato sia conche con ildel suo assistito. Per il primo si tratta di un semplice sondaggio mentre i The Cottagers sono orientati a presentare una proposta a titolo definitivo ma di 12 milioni di euro.