Milan, via alla rivoluzione. Obiettivo incasso e risparmio a bilancio: tutte le cifre da Pavlovic a Emerson Royal

EMERSON ROYAL

Il terzino brasiliano classe 1999 è arrivato in estate a titolo definitivo per 15 milioni di euro più 2 di bonus. Lo stipendio è da 2,5 milioni di euro netti (4,63 milioni di euro lordi) fino al 30 giugno 2028 che porta, fra stipendio e ammortamento a un costo complessivo pari a 8,38 milioni di eur su base annua. Su di lui si sono mossi il Galatasaray per un prestito con diritto di riscatto e il Fulham che vorrebbe prenderlo a titolo definitivo. Per pareggiare il costo rimanente su base annua basterà un'onerosità per il prestito da poco meno di 2 milioni di euro. Per non fare minusvalenza in caso di cessione servirà invece un'offerta da 13 milioni oggi o da 11 a fine stagione.