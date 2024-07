Getty Images

Milan, Ballo-Tourè rifiuta il Besiktas: ecco dove può andare

9 minuti fa



Fode Ballo-Tourè si sta allenando da solo, in virtù di un accordo trovato con il Milan, in attesa di definire il suo trasferimento in un’altra società. Il terzino senegalese ha un solo anno di contratto con i rossoneri e andrà via sicuramente. Il Besiktas aveva trovato un accordo con il Milan per l’ex Monaco ha detto no e ora può andare a giocare In Championship dove lo seguono Leeds e, sopratutto, Watford.