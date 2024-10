Milan, Baresi: "Theo Hernandez merita di essere capitano. Fonseca deve far sentire la personalità"

AC Milan via Getty Images

Quando si parla di capitani delnon si può non tenere in considerazione l’opinioneIl vice-presidente onorario del club rossonero ha parlatoin occasione dell’inaugurazione dello spazio sportivo rigenerato da Fondazione Milan, al fianco di Fondazione Snaitech e Fondazione Costruiamo il Futuro presso l’Oratorio Madonna dei Poveri a Baggio.A chi deve andarePer Franco Baresi, come raccolto da MilanNews, non ci sono dubbi:È un grande, ha personalità e qualità. È qui da sei anni e. Gestione condivisa? È una scelta del mister e va rispettata. Magari vuole stimolare diversi giocatori”.

Milan-Bruges può decidere molto della, ma ora tocca anche a Paulo Fonseca farsi sentire:il suo credo. I giocatori stanno rispondendo, domani è una partita importante. Dobbiamo far punti dopo le prime due sconfitte.RISULTATO - Per la riscossa Baresi conosce un solo metodo: “È importante fare prestazioni su prestazioni: aiuta ad avere fiducia e stima e ti porta a fare le cose nel modo migliore.ambiente, giocatori e squadra. Trasmette entusiasmo. Se il Milan rimane unito può fare bene”.

INTOCCABILI - Per"Parlare da fuori è difficile. Quando uno è al Milan deve essere sempre disponibile a giocare, a dare il massimo per la squadra. Poi ci sono le scelte del mister che vanno rispettate”.