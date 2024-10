Milan su De Cuyper, l'allenatore del Club Brugge: "Ogni giocatore ha una certa ambizione"

BELGA MAG/AFP via Getty Images

MILAN SU DE CUYPER

Ilguarda al futuro della difesa e la UEFA Champions League offre l'occasione di vedere da vicino un potenziale obiettivo per la prossima stagione:. E il suo allenatore non chiude: "Ogni giocatore ha una certa ambizione".In occasione della recente sfida tra Italia e Belgio a Roma, in Nations League, il direttore tecnico dei rossoneriha già visionato dal vivo il 23enne belga, che con il suosfiderà il Diavolo di Paulo Fonseca a San Siro nella terza giornata della fase campionato della massima competizione europea.

Il Milan cerca un vice all'altezza diper la fascia sinistra, a prescindere dal futuro del difensore francese e di una questione rinnovo che resta un nodo tutto da sciogliere (contratto in scadenza il 30 giugno 2026).De Cuyper è un pallino di Moncada da almeno un anno e mezzo, ma con la crescita delle sue prestazioni si è allungata la lista delle pretendenti e, soprattutto, si è alzato il prezzo: ad oggi servonoper trattare con il Club Brugge, ma la cifra è destinata a salire ulteriormente.- Il Club Brugge comunque non chiude alla cessione del gioiello De Cuyper e non chiude neanche la porta al Milan prossimo avversario europeo., allenatore dei belgi, ha parlato proprio dell'interessamento rossonero per il difensore nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita: "", spiega il tecnico. Hayen prosegue: "Lui ha molta qualità, vedremo in futuro. Maxim è molto importante per me. E' molto importante intanto che De Cuyper rispetti le nostre attese, poi vedremo se troverà il suo spazio in un altro club in futuro".