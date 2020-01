Dopo Ibrahimovic e Simon Kjaer ( che ha svolto questa mattina le visite mediche ), il Milan piazza il terzo colpo in entrata di questo mercato di gennaio.. Il portiere bosniaco, classe 1987, prenderà il posto di Pepe Reina, in procinto di trasferirsi in Inghilterra, all'Aston Villa. Nelle scorse ore si sono registrati contatti proficui con gli agenti e salvo sorprese si va verso la chiusura dell'affare. Begovic, estremo difensore di proprietà del Bounemouth ma in prestito al Qarabag, ha indossato nella sua carriera le maglie di Ipswich, Stoke City, Chelsea e Qarabag. In questo momento, dunque, più fredda la pista che porta a Joe Hart del ​Burnley.