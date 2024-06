Milan, Bennacer tentato dall'Arabia Saudita: la sua partenza può sbloccare il mercato

Getty

Il nuovo corso deltargato Paulosta per iniziare, anche se la dirigenza del club di via Aldo Rossi sta ancora navigando in acque tutt'altro che tranquille sul fonte calciomercato. Non si conosce, infatti, ancora il nome di chi sarà il successore di Olivier Giroud. Sul fronte uscite, invece, c'è un profilo che nelle ultime ore si è scaldato e non poco: si tratta del centrocampista Ismael- L'algerino è finito nel mirino di diversi club dell', pronti ad offrire stipendi faraonici al classe 1997. La stagione del 26enne è, infatti, stata complicata e condizionata da un brutto infortunio al ginocchio, che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per diversi mesi. Bennacer è, quindi, in cerca di riscatto. Riscatto che, però, Isma potrebbe trovare lontano dall'Italia. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, infatti, l'agente del giocatore algerino, Enzo Raiola, è stato contattato da un emissario di diversi club dell'Arabia Saudita, che sarebbero interessati al numero 4 rossonero. La dirigenza del Milan, a fronte di offerte vicine ai- lo stesso valore della clausola rescissoria - potrebbe decidere di prendere in considerazione la cessione di Bennacer, il cui contratto scadrà nel 2027.

- Una possibile partenza del mediano algerino porterebbe al Milan un bel tesoretto, che potrebbe sbloccare il mercato in entrata. Al momento, però, nessun affare è in dirittura d'arrivo. Sul fronte attaccante, la situazione rimane in stallo e Joshuaresta l'obiettivo numero uno, nonostante persiste la distanza sulle commissioni (sono 15 i milioni richiesti da Kia Joorabchian). A centrocampo, invece, i nomi caldi sono quelli di Youssouf, mediano del Monaco, e del centrocampista del Chelsea Carney. In difesa piace moltoper la fascia destra. Il giocatore del Tottenham ha una valutazione di circa 20 milioni di euro. Qualora dovesse arrivare un'offerta concreta per Bennacer, il Milan potrebbe, quindi, decidere di "sacrificare" l'algerino per poi reinvestire la cifra incassata sul mercato.