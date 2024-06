Milan, l'Arabia Saudita tenta Leao e Bennacer: 100 milioni, arriva la decisione

Getty

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, due giocatori del Milan sono finiti nel mirino del campionato saudita: il primo èper il quale l'Al-Hilal, club di Riad che la scorsa estate ha ingaggiato Neymar, è pronto a mettere sul piatto sino a 100 milioni di euro (una cifra comunque distante dai 175 milioni presenti come clausola rescissoria nell’accordo tra il 10 rossonero e il Milan sino al 2028). Il secondo è, il quale viene accostato a più di una società della Saudi Pro League.

: Leao vuole affermarsi con la maglia numero dieci del Diavolo e rimanere in un calcio competitivo come quello europeo. Per quanto riguarda Bennacer, dal suo entourage non arrivano conferme sulla volontà di cambiare aria, anzi l'algerino ha grande voglia di riscatto dopo una stagione non semplice sotto tanti punti di vista.