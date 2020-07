primo tempo da spettatore non pagante. Si fa trovare pronto sull'unico pericolo firmato Santander con un ottimo riflesso.c'è gloria anche per il ragazzo cresciuto nella cantera rossonera. Disputa una partita molto attenta dal punto di vista difensivo, senza disdegnare alcune scorribande offensive. Su una di queste va a chiudere in rete una bella azione orchestrata da Leao. Giusto premio dopo una stagione molto difficile sotto tutti i punti di vista.lancia le punte con la solita precisione svizzera, domina sul gioco aereo. Talvolta meno sicuro in alcune situazioni di gioco quando il Bologna trova l'uno contro uno con Sansone.il Bologna attacca poco e male, ma quando la fa va spesso a sbattere contro il muro eretto dal centrale di Anzio. La macchia sul gol Tomiyasu, però, è troppo evidente: marcatura troppo molle sul giapponese. Così come era già successo contro Rabiot nella sfida vinta con la Juventus. Errori che deve assolutamente correggere se vuole passare da ottimo a grande difensore.: contiene senza patemi Orsolini, mostrando una sempre più convincente tenuta difensiva. Quando ha spazio per attaccare diventa devastante: sorprende per continuità e qualità di rendimento. La ciliegina su una torta già ben assortita arriva con l'assist perfetto per Saelemaekers.: corre meglio rispetto al passato e a una velocità doppia rispetto agli avversari. Attento sempre ad accorciare su Soriano, stravince il duello con Poli. Solo il palo gli nega la quarta marcatura consecutiva. Dominante.sempre più protagonista, si è preso le chiavi del centrocampo rossonero e non intende lasciarle a nessuno. Recupera tantissimi palloni, lo trovi in qualsiasi zona del campo a dettare il passaggio al compagno. Intelligenza, dinamismo e, finalmente, anche il primo gol con la maglia del Milan. E che gol!una notte speciale per questo ragazzo arrivato dall'Anderlecht in punta di piedi e poi capace di ritagliarsi uno spazio importante. Si fa trovare pronto a ribadire in rete un invito perfetto di Hernandez. La prima gioia rossonera che corona un grande momento di forma fisica e mentale. (dal 16' st: tanti i kilometri percorsi nonostante la sola mezzora a disposizione. Preziosa alternativa)dirige l'orchestra rossonera con pregevole maestria. Nella prima frazione trova il quarto gol nelle ultime otto partite, nella seconda apparecchia per Bennacer che non si fa pregare. In mezzo tanta sostanza e qualità al servizio della squadra. Determinante. (dal 16' st: si muove bene anche se il risultato acquisito non richiede sforzi extra)chiamatelo fattore Ante. Nel girone di ritorno l'attaccante croato è sempre stato decisivo nei successi del Milan. Undicesima rete in campionato con un sinistro terrificante che ha lasciato di stucco Skorupski. Ma la sua partita racconta tanto altro: mai un contrasto perso, regala sempre più soluzioni ai centrocampisti e attacca sempre la profondità.Un protagonista sempre e comunque, anche quando non è brillante dal punto di vista fisico. Piuttosto statico ma sempre prezioso da regista offensivo. Perfetta la verticalizzazione che manda in rete Rebic. (dal 16' stentra in campo e ingaggia un duello personale con Skorupski che gli respinge ben tre conclusioni. Poi decide di mettersi al servizio dei compagni e regala la gioia del gol a Calabria. Vivace)6 vittorie e 2 pareggi da quando è ripartito il campionato. Il tecnico emiliano viaggia a un ritmo forsennato e fa giocare un calcio bello da vedere ai suoi compagni. Sta chiudendo con grande dignità una stagione molto particolare.