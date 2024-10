Milan-Bruges: dirige Zwayer, l'arbitro tedesco che accettò 300 euro per favorire un club e fu squalificato

Getty Images

IlFelixè l'arbitro designato dalla UEFA pergara della terza giornata dellain programma domani. Il fischietto di Berlino, classe 1981arbitra per la DFB dal 2004, dopo il classico iter nei campionati minori tedeschi, che lo ha portato a raggiungere la massima divisione nel 2009.- Noto in Italia per aver arbitrato l'ottavo di finale di Champions League tranel 2021, deciso da Ronaldo, degno di menzione è però anche il suo coinvolgimento nelloche ha vistosoprattuttocon il quale ha diretto in una partita del 2004 e ha accettatoNel gennaio 2005 è stato proprio lui, insieme ad altri tre colleghi, a confessare alla DFB la combine arbitrale e il suo coinvolgimento.

- A seguito della sua confessione ha subitosanzione che però non è stata resa pubblica dalla DFB e che è stata resa nota soltanto grazie ad un'inchiesta giornalistica della Die Zeit diversi anni dopo