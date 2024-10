Manchester United, Zirkzee vuole tornare in Italia: cosa filtra tra Juventus e Milan

Redazione Calciomercato

Dalla gioia per il gol all’esordio alla delusione per le tante, troppe panchine. Zirkzee al Manchester United sta incontrando mille difficoltà per trovare spazio e continuità tanto che ora ten Hag lo ha escluso dall’undici titolare di cui il terminale offensivo è Hojlund.La stampa inglese non ha dubbi: in questo momentoovvero la cifra sborsata dal Manchester United per acquistare il suo cartellino dal Bologna aggirando la clausola rescissoria. Un giudizio severo ma non troppo lontano dal momento di un attaccante che fa tanta fatica in campo e fuori. E il giocatore ammirato a Bologna sembra un ricordo sbiadito.

Zirkzee tornerebbe volentieri in Italia, probabilmente già a gennaio.Joshua potrebbe tornare di moda per la Juventus che è alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche mentre per il Milan, nonostante il forte gradimento, il discorso sembra essersi chiuso definitivamente.