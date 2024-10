Milan-Bruges, le pagelle di CM: Reijnders da sogno, Chukwueze on fire. Loftus-Cheek è un problema

Getty Images

Maignan 7: tiene in vita il Milan con tre parate decisive nei primi dieci minuti di gara. Guida la difesa da leader qual è.



Emerson Royal 5,5: non contiene Tziolis nella prima parte di gara e per poco il greco non punisce il Milan. Nel complesso mostra ancora delle difficoltà sia in fase difensiva che in costruzione.



Gabbia 6: Jutglà si muove tanto svariando sul fronte offensivo e lo costringe a diverse rincorse. Tiene botta senza troppi affanni. (Dal 36’ st Thiaw s.v)



Tomori 6: non particolarmente reattivo in occasione del gol del momentaneo pareggio del Bruges. Unica, piccola, macchia di una prestazione positiva.

minimo sindacale per il terzino francese. Non rischia nulla in copertura ma è stranamente impreciso dal punto di vista tecnico.nella prima frazione fa tanta fatica a prendere le misure ai centrocampisti avversari. Yous, probabilmente stanco, non ripete la prestazione perfetta di sabato scorso contro l’Udinese. (dal 30’ st Musah s.v)qui siamo davanti a un piccolo problema da risolvere perché l’involuzione del centrocampista inglese è fin troppo evidente. (dal 14’ st: ci mette la bellezza di 45 secondi a cambiare la partita: azione tambureggiante sulla fascia e assist delizioso per il primo gol di Reijnders)

: segna un gol olimpico da calcio d’angolo. È in un momento dove gli riesce tutto. Straordinario.una notte da ricordare per il genietto olandese che si regala la prima doppietta in Champions League. Dai suoi piedi nascono fiori, Tijjani fa impazzire di gioia San Siro.nel primo tempo si rende protagonista di 2/3 cose interessanti. Il problema, però, resta sempre lo stesso: gioca poco con i compagni e più per se stesso. Momento difficile. (dal 14’ stsemina il panico saltando sempre il diretto avversario. Con la coda dell’occhio vede il movimento di Reijnders e lo premia con un assist perfetto per il gol che chiude la partita.

non calcia mai in porta ma lavora tantissimo per la squadra. E per questa sera va bene così. (dal 30’ st: entra in campo con una determinazione feroce al suo esordio in Champions League. La delusione per il primo gol annullato per fuorigioco. Avrà tante occasioni per rifarsi)legge bene la partita e azzecca i cambi. Questo Milan ha ancore tanto lavoro da fare ma sembra sempre più suo.



Mignolet 4,5: regala il primo gol al Milan mancando completamente un intervento facile.



Seys 5,5: tanti errori e un cartellino giallo che poteva essere anche rosso. (dal 1’ st Sabbe 6,5: si fa trovare nel posto giusto al momento giusto per il gol che illude il Bruges)

talvolta ruvido ma comunque abbastanza efficace in marcatura su Morata. Qualche patema in più con l’ingrintervento folle e pericoloso su Reijndersbuon ritmo e tanta personalità.regia illuminata per il centrocampista belga.fumoso e poco dentro la partita.suo l’assist per il gol di Sabbe)

tiene costantemente in apprensione la difesa del Milan. Ha sulla coscienza, però, una grande occasione fallita nei primi minuti della partita.una furia nella prima mezz’ora quando ingaggia un duello con Maignan.il suo Bruges fa una partita coraggiosa e viene punito solo da qualche errore individuale.