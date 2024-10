Getty Images

In casa Milan, a seguito della sosta per le Nazionali e in vista della ripresa di campionato, la concentrazione è rivolta alla sfida di sabato alle 18 a San Siro contro l’Udinese, una partita che vedrà i rossoneri a caccia dei 3 punti, dopo la sconfitta al Franchi contro la Fiorentina.Per il tecnico Paulo Fonseca arriva subito una buona notizia dall’infermeria:Il centrocampista inglese ex Chelsea ha svolto l’intero allenamento in gruppo ed è recuperato per la sfida di sabato contro l’Udinese.

A Milanello inoltre sono rientrati – e si sono allenati – tutti i calciatori impegnati con le rispettive compagini. Presente nel centro sportivo rossonero anche un febbricitante Theo Hernandez: il francese, ricordiamo, sconterà contro l’Udinese la prima delle due giornate di squalifica dopo l'espulsione contro la Fiorentina.CALABRIA - Se Loftus-Cheek può essere considerato recuperato,Il terzino rossonero è alla prese con una lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro e a questo punto pare difficile che possa recuperare per il match contro i friulani.